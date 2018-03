Deel dit artikel:











Omwonenden Hotel Erkelens in Rolde positief over schetsen nieuwe supermarkt Omwonenden bekijken de schetsen (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Een impressie van de supermarkt (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe) Hotel Erkelens in Rolde (foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)

ROLDE - “Fraai” en “niet negatief”, dat zeiden omwonenden van Hotel Erkelens in Rolde vanmiddag op de eerste schetsen die ze mochten zien van de nieuwe supermarkt die op de plek van het hotel moet komen.

“Ik vind het een goed plan. Hartstikke leuk. Als dat knikje maar in dat dak komt he. Dan breek het een beetje”, zegt een buurtbewoner.



1600 vierkante meter supermarkt

In het hotel, waar de bar inmiddels uit gesloopt is en verkocht, werden buurtbewoners door architect Sylvester Adema bijgepraat over de plannen op die locatie. In het kort komt het er op neer dat de huidige supermarkt tegen de vlakte gaat en zal dienen als parkeerplaats. Op de plek van het hotel komt een Plus supermarkt van ongeveer 1600 vierkante meter.



“We hebben de karakteristiek van het dorp aangehouden bij het ontwerp”, zegt architect Adema. “Ik denk dat een rieten kap op een supermarkt al heel wat zegt.”



Onrust

De verkoop van Hotel Erkelens aan eigenaar Chris Marinus van de naastgelegen supermarkt zorgde eind vorig jaar voor veel onrust in het dorp. Buurtbewoners vreesden toename van het verkeer en waren ook bang voor een lelijk gebouw zonder uitstraling.



Tijdens de informatiebijeenkomst waren er ook nog veel kritische vragen. Die gingen over de keuze voor twee ingangen of de mogelijkheid van wild parkeren langs de weg. Ook waren er vragen over de laad- en lostijden en de plaatsing van de koelinstallatie. “Want die draait de hele dag door, of niet?”, aldus een buurtbewoner.



Illustere functie

De buurtbewoners waren blij dat ze mee mochten praten over dit conceptplan en gaven dat ook aan. “Ik wil u graag complimenten geven voor deze presentatie”, zei een omwonende. Wethouder Henk Heijermans benadrukte dat het gemeentebestuur ook had aangestuurd op een bijeenkomst met omwonenden omdat er onrust was ontstaan over deze plek.



Architect Sylvester Adema begrijpt de zorgen van de buurtbewoners. “Hotel Erkelens had een illustere functie in dit dorp en wat voor plan we ook maken, die functie ben je kwijt. Qua vormgeving kan je wel heel veel doen. Rolde verdient op zo’n cruciale plek iets goeds, want het heeft uitstraling naar twee brinken toe”, zegt Adema.



De bouw van de nieuwe supermarkt begint op zijn vroegst volgend jaar rond deze tijd. Tot die tijd moeten de plannen nog verder uitgewerkt worden en zal ook het bestemmingsplan nog gewijzigd moeten worden. Eigenaar Marinus mag het pand slopen maar zal hier waarschijnlijk nog mee wachten tot alle vergunningen rond zijn.