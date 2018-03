Zó presenteert Assen zich internationaal als Formule 1 stad

AUTOSPORT - Assen ligt dichtbij Duitsland, en dus zou de Formule 1 ook voor Duitse bezoekers aantrekkelijk zijn. Het TT Circuit is nu al de thuisbasis van één van de grootste sportevenementen van Nederland. En er komen jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers naar de 'Cathedral of Speed'. Zó presenteert Assen zich internationaal als toekomstige Formule 1 stad.

Als de Formule 1 Grand Prix aan het TT Circuit van Assen wordt toegewezen gaat Stichting The Netherlands Grand Prix Foundation de promotie doen. Voorzitter is voormalig TT-voorzitter Jos Vaessen. Verder bestaat het bestuur uit Asser sportpromotor Lee van Dam en oud-wethouder van Assen Theo Verdegem.Samen met de provincie Drenthe, Gemeente Assen en Stichting Circuit van Drenthe nemen ze het initiatief om te werken aan een terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Er is overleg geweest met de Formula One Management. Hierbij werd een presentatie gegeven en uitgelegd waarom Assen een goede locatie is.Bekijk de presentatie hier