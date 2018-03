Deel dit artikel:











ROEG! vlog: Soms moet je plassen... Natte sokken voor Loes tijdens de opnames van ROEG! (foto: RTV Drenthe)

Elke week maakt Loes tijdens de opnames van ROEG! een vlog. Deze week zijn we met boswachter Bertil Zoer in De Kleibosch. Leuk die opnames in de natuur, maar als je dan moet plassen.....