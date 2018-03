Wijkteams tegen overlast door verwarde personen

HOOGEVEEN - Drenthe krijgt drie wijkteams om de hulp aan mensen met psychische problemen te verbeteren. De teams komen in Assen, Emmen en Hoogeveen. Op termijn moeten alle Drentse gemeenten zo'n soort team in de benen helpen.

In Hoogeveen werd vanmiddag gesproken over de aanpak van personen met verward gedrag. In het gemeentehuis kwamen tal van organisaties bij elkaar: Politie, gemeenten, GGZ Drenthe, in ieder geval één woningcorporatie en hulpverleners.Onno Hoes, de voorzitter van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag was ook in Hoogeveen. Het schakelteam is in het leven geroepen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid en moeten ervoor zorgen dat alle Nederlandse voor 1 oktober een goede aanpak hebben voor personen met verward gedrag,De wijkteams, ook wel de optimaal leven teams genoemd, beginnen in september aan hun taak. Het is een van de oplossingen om incidenten met verwarde personen omlaag te brengen. Het voorkomen van problemen is een van de speerpunten.De problematiek rond verwarde personen werd een aantal jaren geleden onder de aandacht gebracht door de politie. Mensen met psychische problemen kwamen vaak in een politiecel terecht in plaats van bij een GGZ-instelling.In Drenthe werd daarom vorig jaar gestart met een spoedpoli voor mensen die acuut psychische zorg nodig hebben . Een paar maanden later begon ook de zogenaamde psycholance te rijden, zodat verwarde mensen niet meer in een politieauto hoeven te worden vervoerd.De psycholance heeft in het eerste half jaar zo'n driehonderd ritten gemaakt, wat neerkomt op ruim twee per dag, Op de bijeenkomst werd ook een tussentijdse evaluatie van de dienst gepresenteerd. Cliënten en hulpverleners blijken over het algemeen tevreden.De psycholance heeft veruit de meeste ritten in Assen (141) gevolgd door Emmen (38) en Hoogeveen (21).