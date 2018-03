Deel dit artikel:











De molen van Roderwolde: Al anderhalve eeuw op traditionele wijze olie slaan De molen van Roderwolde (foto: RTV Drenthe)

In Roderwolde ligt een klein haventje langs het Peizerdiep. De reden dat de haven hier ligt? De molen van Roderwolde.

Aan de grote van de molen kan je zien dat het een oliemolen is. ''In de molen wordt al zo'n anderhalve eeuw op traditionele wijze olie geslagen,'' vertelt Jermo Tappel van Het Drentsche Landschap.



"Het gaat hier om lijnolie, die wordt geslagen uit lijnzaad en wordt gebruikt voor de verf- en zeepindustrie."



Olie en graan

Voordat je de lijnzaad tot olie kunt bewerken, wordt het eerst ingeslagen. Dat gebeurt met grote kantstenen, die zijn 1.80 meter hoog en wegen meer dan drieduizend kilo.



Eén etage hoger, zie je wat de molen zo bijzonder maakt. "Het is niet alleen een oliemolen, maar hij kan ook nog steeds graan maken.Dat zie je aan de twee grote assen die naar boven gaan. Dat heet een dubbele koningsspil en dat houdt in dat hij dus olie kan slaan en graan kan malen," licht Tappel toe.