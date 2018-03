Deel dit artikel:











Waar is ROEG! De Kleibosch bij Roderwolde ROEG! was deze week in De Kleibosch (foto: RTV Drenthe)

ROEG! is deze week in De Kleibosch bij Roderwolde. Het bijzondere aan dit gebied is dat een deel van de grond uit potklei bestaat. Dat zorgt voor bijzondere planten en bomen, maar maakt het gebied ook drassig. Loes en boswachter Bertil Zoer namen een kijkje.







Wil je weten waar het precies was of wil je zelf een kijkje nemen in het gebied? In het kaartje hieronder kun je het zien. Als je op de locatie klikt, krijg je een filmpje met de uitleg van de boswachter. Blijf natuurlijk wel altijd op de wegen en paden.