Martin Sagel stapt uit PvdA-fractie Assen: boos over terugkeer Albert Smit

ASSEN - Fractievoorzitter Martin Sagel van de PvdA Assen keert niet terug in de raad. Hij stapt op, uit ongenoegen over de terugkeer van wethouder Albert Smit in de nieuwe fractie.

Smit, die al acht jaar wethouder is in Assen, hield bij de gemeenteraadsverkiezingen een voorkeursactie, nadat hij op de 21e plaats op de PvdA-lijst was gezet. Met het voeren van een eigen campagne haalde hij 545 voorkeurstemmen . Voldoende om weer in de raad te komen.Sagel is daar boos over. "Ik vind het respectloos hoe Albert hiermee de keuze van de PvdA-leden heeft genegeerd", zegt Sagel. "Die wilden hem niet voor niets niet op plaats twee op de kandidatenlijst zetten. Maar Albert trekt zich niets van de leden aan en vaart zijn eigen koers. Daar baal ik van."Volgens Sagel heeft Smit het de afgelopen jaren 'prima gedaan als financieel wethouder'. "Maar het is tijd voor verandering, voor verfrissing. We willen meer stappen voorwaarts maken met de PvdA in Assen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en laaggeletterdheid. We willen naar nieuw elan, naar meer lef. En niet te zuinig en te behoudend, zoals Albert als bestuurder was", zegt Sagel.Omdat hij geen zin heeft om straks in een fractie te zitten met Albert Smit, trekt Sagel zijn consequenties. "Het wordt ook lastig voor onze lijsttrekker Natasja Lubbers, om met zo'n ervaren bestuurder naast zich te acteren. En dat er dan drie grijze mannen met een gemiddelde leeftijd van boven de zestig naast haar in de fractie zouden zitten, dat zag ik niet zitten. Dat is geen vernieuwing."Door het vertrek van Sagel, komt de vierde plek in de nieuwe fractie vrij voor Cindy Vorselman, die ook al raadslid was. Ze zou eerst buiten de boot vallen, door de terugkeer van Albert Smit.Martin Sagel zat negen jaar in de gemeenteraad van Assen, waarvan de laatste acht jaar als fractievoorzitter.In een schriftelijke verklaring laat de PvdA in Assen weten het vertrek van Sagel 'zeer te betreuren'.