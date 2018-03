Deel dit artikel:











Bas Dost scoort niet, maar heeft wel heuglijk nieuws: 'Ik word vader' Bas Dost

VOETBAL - Bas Dost, de oud-spits van FC Emmen en gisteravond basisspeler in het Nederlands elftal, kwam niet tot scoren tegen Engeland maar had na afloop wel heuglijk nieuws te melden. De oud-Coevordenaar en zijn vriendin zijn in blijde verwachting van hun eerste kind.

"Het is natuurlijk wel spannend omdat het de eerste keer is, maar tot nu toe verloopt alles voorspoedig", aldus Dost.



'Nog geen duidelijkheid'

De kleine wordt in augustus verwacht. "Nee, we weten niet of het een jongen of een meisje wordt. We hebben bewust niet gekeken bij de echo's."



'Niet erg als ie niets met voetbal heeft'

De vriendin van Dost is wielrenster Annefleur de Leeuw. "Grote kans dus dat de kleine gaat kiezen tussen voetballen of wielrennen. "Ik zou het HE-LE-MAAL niet erg vinden als hij of zij niets in de voetballerij gaat doen."



Verlies tegen Engeland

Oranje verloor met Dost in de punt van de aanval het oefenduel van Engeland in de Amsterdam Arena met 1-0. Morgen op deze site een uitgebreid interview met Bas Dost over zijn rol in het nieuwe Oranje.