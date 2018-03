Grote brand bij manege Pesse

PESSE - In Pesse woedt een grote uitslaande brand in een manege aan de Oostering, net buiten de bebouwde kom.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe zegt dat in het gebouw geen dieren of mensen meer aanwezig zijn. De brandweer is met veel voertuigen en brandweermensen aanwezig om het vuur te bestrijden.Getuigen melden op Twitter dat het vuur te zien is vanaf rijksweg A28.