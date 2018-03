Groeten uit Grolloo: Gert Jakobs is een geweldige personality

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje.

In de maand maart is er geen Warming-Up op tv, maar iedere week is er wel een column van Derksen. Deze keer gaat het over oud wielrenner Gert Jakobs.Het wielerseizoen is weer begonnen en Derksen vindt het geweldig en kijkt veel wedstrijden. Via de Tour de France kent 'de snor' Jakobs via het tv-programma Tour du Jour. Derksen zag Jakobs in een seizoen alle verhalen die hij kende vertellen. Toen maakte Jakobs kennis met de tv-wereld, want Jakobs kwam op straat te staan en dat is jammer want: "Ik vind Jakobs een geweldige personality."