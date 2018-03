Een kansloze kans voor Bas Dost in het 'nieuwe Oranje'

VOETBAL - Nee, hij had zich de afgelopen week niet de onomstreden eerste spits gevoeld bij Oranje. Maar zo voelt Bas Dost zich nooit. Ook niet bij Sporting Portugal, waar hij al 67 competitiegoals maakte in twee seizoenen. De targetman is daar realist genoeg voor. Bovendien wil hij altijd meer en beter. "Als je denkt dat je onomstreden bent dan ga je gemakzuchtig denken, dus dat zal ik nooit doen."

Bas Dost scoort niet, maar heeft wel heuglijk nieuws: 'Ik word vader'

Toch was hij gisteravond in het oefenduel tegen Engeland in de Amsterdam Arena de 1e spits in het 'nieuwe Oranje' van de nieuwe bondscoach Ronald Koeman. Toch werd het niet de avond waar hij op hoopte en ook wel naar snakte. Eigenlijk was het een kansloze kans voor de oud-spits van FC Emmen.Twee keer kon hij gevaar stichten in de vijandelijke 16. De eerste keer was voor rust, toen hij een corner van Memphis boven op zijn hoofd kreeg ("Dat was eigenlijk geen kans, want die bal was gewoon te hoog."). De tweede kans kreeg hij na ruim een uur spelen, bij een 0-1 stand, toen hij een mislukt schot van Georginio Wijnaldum fraai achter het standbeen langs wilde verlengen ("Ik moest snel handelen en achteraf had ik die bal beter kunnen aannemen en hem dan in de korte hoek schieten").Die laatste mogelijkheid betekende het laatste wapenfeit van Dost, die werd afgelost door Ryan Babel. "Of ik daar van baal? Tja, ik had wel het idee dat ik steeds beter in de wedstrijd kwam en bovendien zorgde die tegengoal, hoe vervelend ook, er wel voor dat we meer moesten aanvallen... maar ja, je moet het accepteren. Dat je gewisseld kunt worden, hoort ook bij voetbal. Ik was allang blij dat ik vanaf het begin mocht starten vandaag, al is het niet geworden wat heel veel mensen ervan hoopten."De grote vraag is nu of Dost in de komende interlands, te beginnen maandag tegen Portugal, opnieuw de kans krijgt als aanvalsleider. Volgens Koeman had Dost veel sneller gezocht moeten worden tegen Engeland, maar was de bondscoach ook kritisch op de spits. Maar dat was de oud-spits ook op zichzelf. "Ik leverde drie ballen in bij de tegenstander. Dat moet gewoon beter. Veel mensen denken of vinden dat ik alleen loer op voorzetten en dus op kansen, maar ik kan ook prima meevoetballen."Koeman liet na afloop van het duel tegen Engeland in ieder geval weten dat hij verder gaat borduren op de 5-mans verdediging en dat hij tegen Portugal ook andere spelers aan het werk wil zien. Of Koeman genoeg van Dost heeft gezien valt te betwijfelen. In ieder geval heeft Koeman niet gezien wat hij vooraf predikte, namelijk diepgang zonder bal en vroege voorzetten. En het ontbreken van dat laatste was vooral voor Bas Dost, zoals hij het zelf heel kort en bondig samenvatte, 'heel jammer'.