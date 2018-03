Deel dit artikel:











Politie pakt 'piloot' die al twee jaar werd gezocht voor oplichting De politie heeft de man aangehouden (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN - De politie in Assen heeft gisteravond een 23-jarige man in pilotenuniform aangehouden die al twee jaar werd gezocht voor oplichting.

De man was met zijn vriendin mee naar het politiebureau, omdat ze ergens aangifte van wilde doen. Maar volgens de politie wilde de man niet mee naar binnen om zijn vriendin te helpen. "Hij verzon allerlei smoesjes."



Uiteindelijk ging de man toch mee, maar eenmaal binnen loog hij over zijn naam en geboortedatum. Agenten vonden dat vreemd. Zo'n twee uur later vertelde hij wie hij echt was. Toen bleek dat hij al twee jaar in Amsterdam gezocht werd voor oplichting. Bovendien was hij helemaal geen piloot. De politie Assen heeft de man bij Harderwijk overgedragen aan de politie Amsterdam.