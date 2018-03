Deel dit artikel:











Onthulling gedenkteken vliegramp MH17 De aankomst van een van de lichamen van de slachtoffers op vliegbasis Eindhoven (foto: ANP / Koen van Weel)

EINDHOVEN/RODEN - Bij de ingang van vliegbasis Eindhoven wordt vanmiddag een gedenkteken onthuld ter nagedachtenis aan de repatriëring van de 298 slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Bij die ramp kwam het gezin Van der Linde uit Roden om het leven.

Het monument is een initiatief van de stichting Walk-for-298, die speciaal voor dit doel is opgericht.



Het beeld heet 'De Verbinding' en is ontworpen door de 92-jarige Nijmeegse kunstenaar Toon Heijmans. Het bestaat uit cirkels met verschillende teksten die samen een wereldbol vormen. De leegte in de bol memoreert aan de leegte die achtergebleven is bij de nabestaanden. De wereldbol rust op drie pilaren die verwijzen naar de slachtoffers, de nabestaanden en de vele hulpverleners. Het drie meter hoge beeld staat op een sokkel gemaakt van 298 stenen.



De ramp met het vliegtuig van Malaysia Airlines gebeurde op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne. Het toestel is uit de lucht geschoten door een Buk-raket, een wapen van Russische makelij. Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders.