Trotse Oranje-debutant Hateboer over Dost: Het was lastig voor hem

VOETBAL - Met het haasje in z'n jaszak stond Hans Hateboer gisteravond de massaal toegestroomde pers te woord. Iedereen wilde een quote van de oranje-debutant uit het Groningse Beerta die tegen Engeland negentig minuten lang speelde.

"Ik wil eigenlijk wel naar mijn broers, maar ik kom hier maar niet weg", lachte Hateboer. De broers, Koen en Thijs, spelen beiden bij Nieuw Buinen en waren volgens de oud-speler van FC Groningen en tegenwoordig Atalanta Bergamo 'supertrots'.Voor Hateboer kwam gisteravond een droom uit. "Dit is waar ik jarenlang voor heb getraind en op heb gehoopt." Natuurlijk, het resultaat was niet goed en datzelfde geldt voor het spel van Oranje. "Maar dat is ook niet zo gek. We spelen een nieuw systeem, met heel veel nieuwe jongens", aldus Hateboer. "Organisatorisch stond het aardig, maar in balbezit brachten we te weinig."Hateboer zag dat zijn ploeggenoot Bas Dost, die begon als centrumspits, het lastig had. "Het is voor hem toch een compleet andere wereld in dit systeem. In Portugal leggen ze alle ballen panklaar voor hem neer en is hij inmiddels honderd goals verder. Hier is dat anders, lastiger. We probeerden af en toe wel een vroege voorzet te geven, maar bij mij werden twee ballen geblokt die een corner opleverden en de voorzetten van Patrick van Aanholt waren helaas te hoog voor Bas."Volgens de Groninger zit Dost na de mislukte avond niet in zak en as. Nee, zeker niet. Hij zal balen, maar hij is een realist. Hij weet ook dat als hij de volgende keer twee goals maakt, hij weer de held is."