MEPPEL - In Meppel is een dode das gevonden langs de Schiphorsterweg.

Fotograaf Corné Klasen was onderweg om te gaan fotograferen op landgoed Dickninge toen hij de das tegenkwam: "Toen ik thuis kwam hebben we meteen de dierenambulance gebeld. Die hebben stichting Das en Boom gebeld, en die hebben hem toen opgehaald."Hoe de das aan zijn einde is gekomen is niet duidelijk.