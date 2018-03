Egbert Stellink (91) gaat internationaal met virtualreality-documentaire

RUINEN - De 91-jarige Egbert Stellink uit Ruinen is te zien in een zogeheten virtualreality-documentaire. In de docu 'The Last Chair' kun je met een 360-gradenbril een kijkje nemen in de keuken van Stellink.

Zo zit je met Stellink aan de keukentafel, terwijl hij een bord boerenkool eet.De minidocumentaire bestaat uit drie delen, waarin elke aflevering een ander persoon centraal staat. De film is een terugblik op het leven en gaat over het ouder worden. Zo woont Stellink al zijn hele leven in hetzelfde huis in Ruinen. "Ik ben nooit verhuisd", zegt hij in het tv-programma De Wereld Draait Door "Zo heb ik altijd geleefd", vertelt Stellink. "Ik ging van school en iedereen zei dat ik naar de hbs of de MULO moest. Maar dat was er niet bij. Mijn vader was blij dat ik van school ging, want dan had hij er een werkkracht bij op het land."Stellink heeft geen televisie, geen internet en ook geen magnetron. "Ik kook mijn potje altijd op een kachel", vertelt hij. Hij heeft het nooit anders gewild. "Er zijn zoveel ontevreden mensen, dat snap ik echt niet."Acteur Rutger Hauer heeft voor de internationale versie de stem van Sellink ingesproken. Hij zat gisteravond naast Stellink bij DWDD. De docu is op 5 april te zien in Eindhoven, de twee dagen erna in Amsterdam. Ook wordt de film vertoond op filmfestivals in New York en Dubai.Het is niet de eerste keer dat Stellink in aanraking komt met moderne technologie, ook al heeft hij er zelf niets mee. In 2013 werd een foto van hem gebruikt door het Twitter-account 'Dat Ging Vrogger Weh Aans'. Duizenden volgers lachten toen om 'zijn' grappen, die vooral gingen over hoe het vroeger altijd beter was.