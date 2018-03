'Rendo zet vraagtekens bij rol eigen advocatenkantoor in fraudezaak'

MEPPEL - Netbeheerder Rendo heeft aangifte gedaan tegen haar eigen advocatenkantoor Trip Advocaten.

Volgens Dagblad van het Noorden is de aangifte eerder gedaan tijdens de grote fraudezaak tegen twee oud-directeuren. De huidige Rendo-directeur Eddy Veenstra zegt tegen de krant dat er 'bij de nadere bestudering van de feiten' steeds meer vraagtekens werden gezet bij de rol van Trip tijdens de strafrechtelijke procedure. Veenstra wil verder niet al te veel op de aangifte ingaan.Sanne Schuurman, de advocaat van de twee oud-directeuren die veroordeeld zijn voor miljoenenfraude, zegt in de krant dat Trip Advocaten een belangrijke rol speelde bij de frauduleuze constructies. Sterker nog, Trip stond volgens Schuurman aan de basis hiervan.Advocaat Jeroen Reiziger van Trip zegt in Dagblad van het Noorden dat het kantoor 'slechts zijdelings betrokken was' bij Rendo. "Wij zijn geenszins betrokken bij het opzetten van de fraude. (...) We zien het met vertrouwen tegemoet, we hebben niets verkeerds gedaan."