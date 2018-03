PvdA Drenthe: Gemeente Hoogeveen moet stemmen hertellen

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen moet de stemmen die zijn uitgebracht bij de gemeenteraadsverkiezing gaan hertellen. Dat zegt voorzitter van de PvdA in Drenthe Jacob Bruintjes.

De PvdA in Hoogeveen deed afgelopen week tevergeefs een verzoek om hertelling van de stemmen. De partij kwam drie zetels tekort om kans te maken op de laatste raadszetel. Het verzoek werd afgewezen door het hoofdstembureau.De partij overweegt om de gemeenteraad te vragen om alsnog tot een hertelling te besluiten."In Hoogeveen zijn 22.000 stemmen uitgebracht. Het zit op drie stemmen vast", zegt Bruintjes in het RTV Drenthe-programma Cassata. "Als het verschil zo klein is, dan vind ik het niet zo'n rare vraag om te gaan hertellen. Dat gebeurt in andere gemeenten zoals Maastricht ook. Anders blijft het ook een beetje boven de markt hangen van: had misschien niet toch...""En als het wel klopt dan klopt het en dan heeft de PvdA gewoon twee zetels. Je moet bij twijfel gewoon hertellen, dan is het duidelijk ".