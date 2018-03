Deel dit artikel:











ACV onderuit tegen Spijkenisse Daniel Schans (foto: Bennie de Boer/ACV)

VOETBAL - ACV heeft in Spijkenisse met 2-1 verloren van de thuisploeg. De club uit Assen bood lang partij, maar kwamen een achterstand op twintig minuten voor het eind niet meer te boven.

Na tien minuten spelen komt Spijkenisse voor het eerst op voorsprong door een goal van Serginio van Axel Dongen. Ondanks enkele kansen bij de ploeg uit Assen lijkt dit de ruststand te gaan worden, maar in de 45e minuut wordt een corner van Justin Mulder doorgekopt door Erik Eleveld waarna Daniël Schans met het hoofd de stand gelijk trekt.



Na de rust creëert ACV opnieuw enkele kansen, maar in de 68 minuut van de wedstrijd is het Stefano Goncalves die met een mooi doelpunt de thuisploeg opnieuw op voorsprong zet en de tussenstand op 2-1 brengt.



In de 77e minuut krijgt Dennis Molema de kans op de plaats van Thomas Metzemaekers en nog geen vijf minuten later ziet hij kans op de gelijkmaker net langs de palen gaan.



Spijkenisse en ACV stonden met een gelijk aantal punten onderin de stand, maar door de winst van Spijkenisse loopt de club nu drie punten uit.



(foto: Bennie de Boer/ACV)