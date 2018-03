Deel dit artikel:











Vermeulen nipt geklopt in massasprint Ronde van de Veenkoloniën Jeff Vermeulen (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Jeff Vermeulen uit Exloo heeft in Veendam net naast de winst in de 31e Grote Ronde van de Veenkoloniën gegrepen. De renner van team VolkerWessels - Merckx proefde de winst al, maar werd op de streep nipt geklopt door Jesper Rasch (WV West-Frisia).

De koers door het voormalige veenlandschap van Groningen werd onder perfecte omstandigheden verreden met een aangename temperatuur en weinig wind. Hierdoor kregen ontsnappingen maar weinig ruimte.



Adrie Lindeman uit Assen probeerde het halverwege de wedstrijd om met vijf andere renners weg te blijven, maar het gat werd nooit groter dan een minuut en ruim voor de meet werd de ontsnapping door het peloton onschadelijk gemaakt.



In de laatste tien kilometer zag Lindeman opnieuw zijn kans schoon om met de wind in de rug een gat van tien seconden te slaan. Een valpartij op vijf kilometer van de streep leek even in het voordeel van de Drent, maar twee kilometer later moest de voormalig semi-prof zich alsnog gewonnen geven.



In de massasprint toonde Jeff Vermeulen zich zeer sterk, maar op de streep kwam hij net te kort om Jesper Rasch uit Zandvoort achter zich te houden. Voor zijn ontsnappingen kreeg Lindeman na afloop wel de prijs voor strijdlustigste renner toebedeeld.