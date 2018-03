Deel dit artikel:











Noordscheschut recht rug en wint van 'd Olde Veste '54 Noordscheschut verslaat 'd Olde Veste (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Noordscheschut toonde weer eens karakter. In een knotsgekke tweede helft verspeelde de ploeg van trainer André Mulder een 1-0 voorsprong en kwam het terug van een 1-3 achterstand om de wedstrijd met 5-3 te winnen.

In een matige eerste helft viel de 1-0 van Danny Kiekebelt uit de lucht. Slecht uitverdedigen en attent reageren leverde de openingstreffer op die Kiekebelt, met een omhaal, binnenschoot.



Vlak voor rust en na rust verzuimde de thuisclub de score te verdubbelen. Persoonlijke fouten van Ton Kamping en doelman Wiebe Zinger deden de wedstrijd kantelen. 'd Olde Veste nam een 1-3 voorsprong door doelpunten van Asley Constansia, Tarek Bourakba en Sjorick Bootsma.



Jos Kroezen bracht Noordscheschut in de 83e minuut terug in de race en nog geen drie minuten later maakte Melvin Mol de gelijkmaker. Olde Veste was de schrik nog niet te boven toen een minuut later Rijnald Vos de thuisploeg weer op voorsprong bracht.



In de laatste minuut van de officiële speeltijd maakte Danny Kiekebelt de cirkel rond door ook de afsluitende treffer van de wedstrijd te maken en zijn ploeg daarmee op winst te zetten. Zoals wel vaker gaf Noordscheschut nooit op. De ploeg knokte zich terug in de wedstrijd en won, uiteindelijk verdiend, met 5-3.