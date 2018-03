Deel dit artikel:











Bewoner sticht brand in psychiatrische kliniek Veldzicht Bewoner Veldzicht steekt kamer in brand (foto: Persbureau Meter)

BALKBRUG - In de voormalige tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug is vanmiddag brand uitgebroken in één van de kamers. In het gebouw worden nu getraumatiseerde vreemdelingen opgevangen. Waarschijnlijk heeft één van de bewoners brand gesticht.



Wat er precies is gebeurd, is niet bekend



Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.



De brandweer rukte met groot materieel uit naar Veldzicht. Dat gebeurt altijd bij incidenten in het gebouw vanwege de mensen die er worden opgevangen. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend meldt RTV Oost. Een medewerker meldt alleen dat er brand was en kan verder geen bijzonderheden geven. De brand is geblust.