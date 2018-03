Deel dit artikel:











Wakker geschud FC Klazienaveen zegeviert in topduel Matchwinner Jasper Woelders maakte de 2-1 (foto: RTV Drenthe - Stijn Steenhuis)

VOETBAL - FC Klazienaveen heeft het pootje van koploper SV Bedum gelicht: 2-1. In eigen huis had de formatie van Goedkoop een tegentreffer nodig om wakker te worden.

Een slechte eerste helft maakte Bart Apotheker, verdediger van SV Bedum, in één keer goed. Door een strak afstandsschot van de Groninger ontvlamde het topduel in de tweede klasse J.



Plots gelijk

Na een uur spelen maakte FC Klazienaveen plots gelijk. Een voorzet van Smeman vond het hoofd van Patrick Bloemberg. De 1-1 van de aanvoerder werd luidkeels ontvangen door het thuispubliek.



Drie minuten later greep de formatie in zwart en goud de voorsprong. Spits Jasper Woelders schatte een pass van Habing op maat, waarna de aanvaller de doelman van SV Bedum kansloos liet.



Vier punten

In de slotfase ging de koploper uit Groningen op zoek naar de gelijkmaker. De grootste kans was aan de overkant op te merken. Invaller Hoorn vergat de genadeklap uit te delen.



FC Klazienaveen nadert de opponent, en lijstaanvoerder, tot vier punten. De Drenten hebben tevens nog twee wedstrijden te goed.