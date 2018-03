Champagne van Usain Bolt voor Kjeld Nuis

SCHAATSEN - Het houdt maar niet op voor schaatser Kjeld Nuis uit Emmen. De tweevoudig Olympisch kampioen kreeg deze week de Ard Schenk-award als Schaatser van het Jaar. Daarnaast werd hij gisteren geridderd. Maar ook ontving hij champagne van niemand minder dan Usain Bolt.

De Jamaicaanse sprintlegende beloonde Nuis voor het feit dat hij op het Olympische podium in PyeongChang na zijn gouden 1.500 meter het beroemde zegegebaar van Bolt nadeed.De snelste man ter wereld op de honderd en tweehonderd meter sprint sprak al eerder via Twitter z'n bewondering uit voor de prestaties van Nuis en ook voor Ireen Wüst. "Jullie zijn snelheidsduivels op ijs. Ik bewonder jullie en jullie verdienen zeker een fles champagne!", liet Bolt weten.Woensdag doet Nuis op het natuurijs van Zweden een poging om een snelheidsrecord op schaatsen neer te zetten. Op zondag 8 april zal de tweevoudig Olympisch kampioen in zijn woonplaats Emmen worden gehuldigd.