Deel dit artikel:











Tennisclub De Weide neemt nieuwe padelbanen in gebruik De nieuwe padelbanen bij TC De Weide (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

HOOGEVEEN - Twee splinternieuwe padelbanen zijn sinds vandaag in gebruik bij tennisclub De Weide in Hoogeveen. Het zijn kleine tennisvelden met glazen wanden en een kooi zonder dak.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Padel ontstond in de jaren 60 in Mexico en is bezig met een grote opmars in Nederland. Het spel is een beetje een combinatie tussen tennis en squash.



"We hadden elf tennisvelden en dat is best veel voor een club die ruim 400 leden heeft", zegt voorzitter Vincent Martijn van TC De Weide. "Een aantal leden kwam met het idee om twee tennisbanen om te toveren tot padelbanen."



Nieuwe leden

De tennisvereniging wil met de aanleg vooral leden behouden, maar zet ook in op een aantal nieuwe leden. De squashers in Hoogeveen zijn dakloos, omdat de squashbanen bij sportcentrum Maxx gesloten zijn. Het pand maakt plaats voor onder andere een nieuw zwembad. "Wellicht dat een aantal van de squashers het leuk vindt om padel te gaan spelen", aldus Martijn.



Honderdduizend euro

D'r zit wel een prijskaartje aan de twee nieuwe banen. Die kosten alles bij elkaar 100.000 euro. Padelspeler en -instructeur Jim Kwakkel legt het spel vandaag uit aan de bezoekers van de tennisvereniging.



Bij padel speel je altijd in dubbelteams en volg je tennisregels. Het veld is iets kleiner dan bij tennis en heeft glazen achterwanden. Om de zijkanten staat een hek. Het grootste verschil met tennis is dan ook dat de bal steeds weer terug het veld op stuitert, waardoor je veel langere rally's hebt.