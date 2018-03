Kilo's zwerfafval opgeruimd tijdens Landelijke Opschoondag

Deel dit artikel:











DRENTHE - Op veel plaatsen in Drenthe gingen mensen de straat op om hun buurt zwerfvuilvrij te maken. Het is vandaag namelijk Landelijke Opschoondag.

Blikjes, flessen en ander verpakkingsmateriaal, straten en wijken liggen er soms vol mee. De stichting NederlandSchoon organiseert een keer per jaar een dag om al die troep op te ruimen. "Het is wel heel erg nodig, want de jeugd die pleurt alles neer. Als er niets gebeurt dan wordt die bult steeds groter", zegt Ruud Haagen.



Haagen rijdt drie ochtenden in de week rond met een bakfiets van een groot hamburger restaurant in Emmen. Hij verzamelt dan al het zwerfvuil in de omgeving. Vandaag heeft hij hulp van een klein legertje aan vrijwilligers dat speciaal voor de Opschoondag is opgetrommeld.



Veenhuizen

In Veenhuizen deed een aantal gedetineerden mee aan de grote schoonmaakactie. Ze gingen gewapend met prikstok en vuilniszak op pad in Veenhuizen om daar zwerfafval op te

ruimen. De gevangenen speurden parkeerplaatsen, wandelpaden en bermen af op zoek naar spullen die daar niet thuishoorden. De mannen werden begeleid door twee gevangenismedewerkers die ook meehielpen.



Landelijk gezien staken ruim tweehonderdduizend vrijwilligers de handen uit de mouwen

om Nederland een stukje schoner te maken. De volgende Landelijke Opschoondag vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019