HZVV verder omlaag na nieuw verlies

VOETBAL - Hoofdklasser HZVV heeft voor de zesde opeenvolgende keer naast een competitiezege gegrepen. Op eigen veld verloor de club uit Hoogeveen van Excelsior '31: 1-2.

In een gelijkopgaande eerste helft had HZVV via Jos Fidom in de twaalfde minuut op voorsprong kunnen komen, maar hij stuitte van dichtbij op doelman Melvin Koetsier. De beste kans van Excelsior '31 voor de pauze kwam op naam van Hielke Penterman. Zijn volley werd knap onschadelijk gemaakt door keeper Hidde Streutker.HZVV kwam na de hervatting minder fel uit de kleedkamer dan Excelsior '31. De gasten uit Rijssen kregen direct een goede kans, maar Streutker voorkwam de 0-1. In minuut 51 was het alsnog raak voor Excelsior '31. Na een uitstekende voorzet opende Penterman van dichtbij de score.Fidom liet vlak daarna een goede kans op de gelijkmaker liggen, waarna Excelsior '31 opnieuw toesloeg. Uit een hoekschop tekende Tom Brummelhuis voor de 0-2. HZVV werd in het laatste kwartier verschillende keren gevaarlijk, maar de 1-2 bleef geruime tijd uit. Onder meer de paal zat succes in de weg.In de toegevoegde tijd bereikte HZVV alsnog het scorebord. Invaller Sander Dzemidzic zorgde voor de eretreffer. De resterende tijd bleek voor HZVV te beperkt om daarna nog een puntje te pakken. Door het verlies nemen de degradatiezorgen voor de ploeg van trainer Gert van Duinen verder toe. HVV zakt naar de dertiende plaats.