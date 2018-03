Deel dit artikel:











Judoka Marit Kamps wint Internationale Thüringen Bokaal vlnr: Vera Raspe, Marit Kamps, Emma Nalbat (foto: trainer Marcel Joling)

JUDO - Marit Kamps (17) uit Assen heeft in Duitsland de Internationale Thüringen Pokal in de klasse boven de 70 kilogram gewonnen. De wedstrijd is één van de drie meetmomenten voor de Europese Kampioenschappen voor Cadetten (onder 18 jaar).

Geschreven door Karin Mulder

Kamps, die onlangs nog Nederlands kampioene werd, stond in de finale tegenover de Duitse Lea Stein. Na drie minuten wist de judoka uit Assen de partij al te beslissen met ippon.



Vier keer ippon

Ook van haar Belgische opponente Brittany Cardon en landgenoten Jilke Ripping en Yvette de Vos won Kamps met ippon.



EK Cadetten

Het Drentse sporttalent van het jaar moet zich nu nog van haar beste kant laten zien tijdens Europacup-wedstrijden in Duitsland en Tsjechië om zich te kwalificeren voor het EK. De strijd om de Europese titel voor Cadetten is eind juni in Sarajevo.



Clubgenote van Kamps bij judoschool Veendam, Vera Raspe, won brons in de klasse tot 52 kilogram. Ook Emma Nalbat won brons. Zij deed dat in de klasse tot 57 kilogram.