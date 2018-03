Deel dit artikel:











Vrouwen Sudosa-Desto boeken knappe zege, Tjoba haalt uit Sudosa-Desto in actie (archieffoto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De vrouwen van Sudosa-Desto hebben een knappe overwinning geboekt in de uitwedstrijd tegen WSV. In het Gelderse Warnsveld trok de ploeg uit Assen in vijf sets aan het langste eind: 2-3.

Sudosa-Desto nam tegen WSV op overtuigende wijze een 0-2 voorsprong in sets (17-25 en 15-25). De nummer twee van de ranglijst poetste die achterstand echter weg door de twee daaropvolgende sets te winnen (beiden 25-21). In het spannende vijfde bedrijf verzekerde Sudosa-Desto zich alsnog van de winst (14-16). De Drentse equipe staat op de vierde plek in de eredivisie.



Tjoba

In dezelfde competitie had Tjoba geen genade met hekkensluiter DeVoKo. Het team uit Klazienaveen zegevierde in eigen hal met 4-0 (25-16, 25-22, 25-18 en 25-14). Tjoba bezet de negende positie.