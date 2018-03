Deel dit artikel:











Basketballers Red Giants verslaan hekkensluiter Red Giants wint (archieffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - Red Giants heeft de thuiswedstrijd tegen Landslake Lions in een overwinning omgezet. De Meppelers versloegen de hekkensluiter van de promotiedivisie met 80-65.

Red Giants had halverwege het duel al een comfortabele marge te pakken (42-23). Na de pauze knabbelde Landslake Lions nog wel iets van het verschil af, maar de zege van de thuisclub kwam niet in gevaar.



Final Four

Ondanks de overwinning is het bereiken van de Final Four nagenoeg uitgesloten voor Red Giants, want de directe concurrenten hebben veel minder verliespunten. De manschappen van coach Patrick Koning spelen dit seizoen nog twee competitieduels.