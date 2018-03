Deel dit artikel:











Hurry-Up zet eerste stap richting lijfsbehoud Hurry-Up start de play-offs met een zege (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Het resultaat. Dat bleef staan na de 29-25 zege van Hurry-Up op Quintus. De kop is er voor de Zwartemeerders af in de play-offs.

Geschreven door Stijn Steenhuis

In de eerste helft maakte Alexander von Eitzen indruk met zes treffers. Na het vertrek van zijn landgenoot Huesmann heeft de linkeropbouwer het op zijn heupen. Op karakter bleef Quintus in het spoor (16-14).



Hemmes

Na de pauze lieten de gasten uit Kwintsheul, hekkensluiter in de BENE-League, het thuispubliek bij 17-16 schrikken. Een ontketende Suelmann gaf Hurry-Up met drie doelpunten op rij weer een beetje lucht. In de slotfase werkte zelfs doelman Hemmes zich op het wedstrijdformulier.



Zo zijn de eerste twee punten voor Hurry-up in de play-offs binnen. Groepsgenoten Houten en DFS Arnhem treffen elkaar later op de zaterdagavond.



Zes winnen

Volgens Hemmes, die terugkeerde na een blessure, valt er weinig te winnen voor de oranjehemden. Wanneer Hurry-Up buiten de top-2 eindigt, degradeert de club naar de eredivisie. "Als we alle zes wedstrijden winnen, kunnen we tevreden zijn", concludeert de sluitpost.



Hemmes noemt eredivisionist Houten een gevaarlijke outsider te promoveren naar de BENE-League: "Die zijn al een aantal jaren goed bezig. Maar wij hebben spelers met dusdanige kwaliteiten die het verschil kunnen maken", besluit de doelman.