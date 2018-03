FC Emmen met Bakker voor Siekman naar Almere

VOETBAL - FC Emmen speelt morgenmiddag om 14.30 uur de 31e wedstrijd van het seizoen. Tegenstander is Almere City FC, een ontmoeting tussen de nummers 12 en 6 van de Jupiler League.

Het duel in Almere begint om 14.30 uur.Almere City FC lijkt de weg helemaal kwijt de laatste weken. De eerste drie duels na de winterstop werden omgezet in een zege, waardoor de ploeg van trainer Jack de Gier klom naar de 6e plek in de Jupiler League. Daarna kwam de klad erin en niet zo'n beetje. Van de laatste acht wedstrijden gingen er zeven verloren. Door al die nederlagen staat Almere City op dit moment nog op een plek die geen recht geeft op het spelen van de play-offs op basis van de ranglijst. Daarvoor zal de club uit Flevoland, zoals het nu lijkt, nog één positie moeten stijgen.Na vijf gewonnen duels op rij in de vorige periode is er ook, in ieder geval qua resultaten, ook wat zand in de motor van FC Emmen gekomen. Van de laatste vijf duels werd er slechts eentje gewonnen (bij FC Oss), werd er drie keer gelijkgespeeld en ging er één duel pijnlijk verloren tegen Jong AZ.FC Emmen-trainer Dick Lukkien past zijn elftal op één positie aan ten opzichte van het laatste duel, vorige week vrijdag tegen Helmond Sport. Tim Siekman is zijn basisplek kwijtgeraakt ten faveure van Nick Bakker. Voor de rest laat Lukkien zijn elftal ongewijzigd.Lukkien ziet FC Emmen als favoriet zondagmiddag, maar beseft dat het geen gemakkelijke opgave gaat worden. "Almere City FC staat te laag voor de kwaliteiten die de ploeg heeft." Bovendien, al zegt geschiedenis natuurlijk niets, heeft FC Emmen het altijd lastig op het kunstgras in Almere. Van de 12 wedstrijden gingen er acht verloren, werd er twee keer gelijkgespeeld en werden er twee gewonnen.Almere City FC - FC Emmen begint om 14.30 uur. De live-uitzending op Radio Drenthe begint om 14.00 uur.