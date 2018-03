Deel dit artikel:











Mannen Sudosa-Desto zegevieren bij Set-Up '65 Sudosa-Desto

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto hebben de confrontatie bij directe concurrent Set-Up '65 gewonnen. De formatie uit Assen zegevierde in een vijfsetter: 2-3.

De verschillen tussen beide clubs waren minimaal. Sudosa-Desto nam in Ootmarsum een 0-2 voorsprong (23-25 en 21-25), maar Set-Up '65 knokte zich terug in de wedstrijd. De derde en vierde set werden een prooi voor de thuisploeg (25-22 en 25-24). In het beslissende bedrijf bleek Sudosa-Desto over de langste adem te beschikken (10-15).



Nummer vier

Door de prima zege heeft de nummer vier van de Eerste Divisie A slechts een punt achterstand op Set-Up '65. In de reguliere competitie komt Sudosa-Desto nog drie keer in actie.