Olhaco verliest degradatiekraker van Compaen Olhaco op degradatiekoers (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft een klein wonder nodig om degradatie uit de topdivisie te ontlopen na de 0-3 nederlaag tegen directe concurrent Compaen. Door de nederlaag gaat de ploeg uit Oostzaan Olhaco voorbij op de ranglijst en staan de Hoogeveners nu laatste.

Geschreven door René Posthuma

Eerste set: 25-23

De thuisploeg begon beter aan de wedstrijd en nam al snel een 9-4 voorsprong. Olhaco bleef echter rustig en kwam snel terug tot 11-10 en door een goede servicebeurt van Sander Kemperman kwamen de Hoogeveners weer langszij, 13-13. In een spannende slotfase van de eerste set kreeg Compaen de eerste setpunten en sloeg het op het tweede setpunt toe, 25-23.



Tweede set: 25-17

De beginfase van de tweede set ging gelijk op. Toch sloeg de thuisploeg weer het eerste gaatje, 12-6. In deze fase zat het Olhaco niet mee en vielen alle punten de kant van Compaen op. Olhaco was geknakt en verloor de set kansloos met 25-17.



Derde set: 25-19

Compaen liet aan het begin van de derde set de teugels iets vieren, waardoor Olhaco een voorsprong nam. Op 8-8 kwam de ploeg uit Oostzaan weer langszij. In een spannende derde set was het weer de thuisploeg die aan het langste eind trok, 25-19



Met nog drie wedstrijden te spelen staat Olhaco nu laatste en bedraagt het gat naar de veilige tiende plaats nu vier punten. In de laatste drie wedstrijden neemt Olhaco het thuis op tegen VCV, daarna volgt een uitwedstrijd tegen Hengelo, waarna op 21 april de laatste wedstrijd van het seizoen thuis tegen ZVH wordt gespeeld.