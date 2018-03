De Weide mengt zich stiekempjes in titelstrijd 2J

VOETBAL - De Weide deed vanmiddag goede zaken in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal. De formatie uit Hoogeveen versloeg op eigen veld FC Meppel met 3-1, waardoor de mannen van trainer Marcel Smid een plek klimmen op de ranglijst en inmiddels 4e staan.

De Weide heeft na 18 duels 33 punten en het gat met koploper SV Bedum, dat vanmiddag met 2-1 verloor bij FC Klazienaveen, is nog maar zes punten. Weet De Weide in het restant van de wedstrijd tegen hekkensluiter Nieuwleusen (er is nog 20 minuten te spelen bij de stand 1-1) nog de zege te pakken, dan is De Weide de koploper tot op 3 punten genaderd. Kortom, de groen-witten mengen zich heel stiekempjes in de strijd om de titel."De titel is hier geen must", laat Smid weten. "Vorig seizoen haalde De Weide ondanks een mooie eindklassering geen periodetitel. Dat hopen we dit jaar wel te bereiken en wellicht kunnen we dan zorgen voor een stunt."De zege tegen FC Meppel was een verdiende zege. Vooral in de eerste helft hadden de gasten niets in de melk te brokkelen. Via Jasper Strijker, Ismael Ucan en Erik Buining was het bij rust al 3-0. Na de eerste tegentreffer had FC Meppel de keeper al noodgedwongen moeten wisselen. Stijn Koch verliet geblesseerd het veld en werd vervangen door Jesse Burgler. In de tweede helft gooiden de gasten eindelijk de schroom van zich af en via Hans Mansveld werd het 3-1. Er kwamen kansen op meer voor de ploeg, die in 2018 nog ongeslagen was, maar De Weide hield stand.Waar de thuisclub door de zege naar boven kan kijken liggen de zaken voor Meppel anders. Met 16 punten uit 17 duels is de marge met een rechtstreekse degradatieplek vier verliespunten, maar lijkt nacompetitie (voor klassebehoud) onafwendbaar. Het gat met 'het veilige' Drenthina is zeven punten.