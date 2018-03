MSC verlaat Sneek met lege handen

VOETBAL - Hoofdklasser MSC heeft zich verslikt in het laaggeklasseerde SWZ Sneek. De ploeg van trainer Berry Zandink ging op Friese bodem met 2-1 onderuit.

MSC verzekerde zich in de eerste helft van de betere kansen, maar door een onnauwkeurig afwerking bleef de 0-1 telkens uit. Camiel Fidom had bovendien pech met een prachtige uithaal, die tegen de buitenkant van de paal belandde.SWZ Sneek sloeg enkele minuten na het rustsignaal wél toe. David van der Pol nam de openingstreffer voor zijn rekening. MSC dacht direct daarna op gelijke hoogte te komen, maar door de 1-1 van Kaj van Duuren ging een streep wegens vermeend buitenspel.Na een uur spelen werd de ellende voor MSC nog groter toen Gerben Visser de voorsprong van de thuisclub verdubbelde. De 2-1 van Danny Bijlsma in de slotfase was uiteindelijk slechts voor de statistieken. Hij werkte de keeper met bal en al in het doel, maar de arbitrage liet het begaan.MSC is de nummer negen van de ranglijst. De Drentse formatie verzamelde 29 punten uit negentien wedstrijden.