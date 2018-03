Deel dit artikel:











"Miss Drenthe Verkiezing, ik had het voor geen goud willen missen!" Winnaressen Miss Drenthe Verkiezingen (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

ZUIDLAREN - Welmoed Visser uit Assen is zaterdagavond verkozen tot 'Miss Beauty of Drenthe 2018'. De titel 'Miss Intercontinental of Drenthe' ging naar Eline Holtrop uit Emmen. De Hoogeveense Sanne Brilman werd gekroond tot 'Miss Teen of Drenthe'.

Geschreven door Robert Jansema

In theater De Kimme in Zuidlaren deden 36 jonge dames een gooi naar één van de te verdelen titels.



Na vele trainingsuren mochten de dames zich bewijzen op de catwalk. Het begon met een voorstelronde, waarna de bikini- en galaronde volgden. Ter afsluiting hielden alle deelneemsters een korte speech over maatschappelijke onderwerpen.



"Ik had het voor geen goud willen missen", vertelt de trotse Welmoed Visser. "Het was echt een prachtige ervaring. Ik heb heel veel leuke meiden ontmoet en bovenal ontzettend genoten."



De jury was unaniem over hun besluit: "Alle dames deden het geweldig, maar de winnaressen staken er zeker bovenuit".