Schietincident station Assen; politie pakt drie verdachten op

ASSEN - Op het Stationsplein in Assen is zojuist een schietincident geweest. De politie heeft het stationsplein afgesloten voor onderzoek.

Bij het indicent zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn inmiddels drie verdachten aangehouden. Zij zijn in de cel gezet.Specialisten van de forensische opsporing doen onderzoek. Daarnaast wordt met getuigen gesproken.Hoeveel mensen in totaal betrokken zijn bij het schietincident is niet bekendgemaakt. Ook over de aanleiding is nog niets bekend.