Liveblog: FC Emmen maakt achterstand goed in Almere: 2-2

VOETBAL - FC Emmen speelt vanmiddag de uitwedstrijd tegen Almere City FC. Het is voor beide ploegen de 31e wedstrijd van het seizoen en de tweede in de strijd om de laatste periodetitel, waarin Emmen is begonnen met een gelijkspel en de thuisclub met een nederlaag.

Almere City FC verloor van de laatste acht duels zeven keer en is bezig aan een vrije val in de Jupiler League. Bij Emmen zit na vijf zeges op rij, in de vorige periode, ook wat zand in de motor getuige de laatste vier resultaten (twee gelijk, 1 nederlaag en 1 zege).Almere City FC staat 12e en Emmen is de nummer 6 in de Jupiler League. Bij een zege klimt de Drentse club naar plek 4.Volg het duel LIVE op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder...