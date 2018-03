Eerste vlucht vanaf Eelde naar München vertrokken

EELDE - Vanaf Groningen Airport Eelde is vanochtend de eerste vlucht naar de nieuwe bestemming München vertrokken.

Morgen gaat het toestel met passagiers terug naar Eelde, waar het feestelijk onthaald wordt. Vanaf morgen kunnen reizigers dagelijks vanaf Eelde naar München vliegen.De vluchten worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappij Nordica, dat nu al twee keer per dag vanaf Eelde naar Kopenhagen vliegt. Om alle vluchten uit te kunnen voeren blijft een toestel - een Bombardier CRJ700 - 's nachts op Eelde staan. Het vliegtuig wordt vol ingezet want Nordica gaat ook naar Ibiza en Nice vliegen vanaf vanaf de Drentse luchthaven.Daarnaast stationeert luchtvaartmaatschappij Stobart Air ook een toestel op Eelde, om drie keer per dag naar Londen Southend te kunnen vliegen.Tegenover de nieuwe vluchten staat het verlies van de lijn met Gdansk. Wizz Air vloog gisteravond voor het laatst van Eelde naar de Poolse havenplaats.