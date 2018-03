Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: 'Er is weer behoefte aan het betere radiografische speelgoed' Harjan Ritzema is gek op radiografisch bestuurbaar speelgoed (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Verscholen in een woonwijk in Hoogeveen heeft Harjan Ritzema zijn kleine showroom, tot het dak gevuld met zijn grote hobby: radiografisch bestuurbaar speelgoed.

Geschreven door Robbert Oosting

Met zijn kleine showroom is hij een van de grootste van het noorden. Al sinds zijn jeugd is Ritzema gek van alles wat snel is. Na een succesvolle kartrace-carrière stortte hij zich uiteindelijk op de radiografisch bestuurbare voertuigen.



Van heli's tot tanks

"Van oudsher zijn we met de helikopters en vliegtuigen begonnen en dat hebben we langzamerhand uitgebreid met tanks, auto's, boten en eigenlijk alles op het gebied van radiografisch luxe speelgoed en professioneel speelgoed", vertelt Ritzema trots. En dat moet ook wel, want in de rc-wereld zijn er nogal wat disciplines.



"Je hebt een groep echte helikoptervliegers en je hebt een groep modelbouw. Die doen eigenlijk alles met tanks, auto's, kranen", legt Ritzema uit. Een van de laatste trends is het drone racen. Ritzema verkoopt de race drones niet alleen, maar racet er ook mee. Dit is volgens hem niet alleen leuk, maar heeft ook een meditatieve werking. "Mensen die een beetje gestrest zijn, die raken die stress dan helemaal kwijt, omdat ze zich zo focussen op de drone."



Stijgende lijn

"Een jaar of tien, vijftien terug kwam er een versnelling in wat er mogelijk was met elektronica, en werd alles ook veel betaalbaarder", zegt Ritzema. Deze prijsverlaging had een direct resultaat op de handel. "De markt trekt weer goed aan. Er is echt weer behoefte aan het beter radiografische speelgoed."



Maar het verkopen en racen vindt hij niet eens het leukste aspect. "Het repareren, het testen, het weer klaarmaken en het contact met de mensen eromheen, dat vind ik het mooiste", glundert Ritzema.