Deel dit artikel:











Automobilist belandt in sloot en raakt gewond De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend (foto: Persbureau Meter) Het ongeluk gebeurde op de Boerdijk (foto: Persbureau Meter)

ERM - Een automobilist is vanmiddag op de Boerdijk bij Erm met zijn auto in de sloot beland.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over het letsel van de man is niets bekend.