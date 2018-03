FC Emmen verspeelt onnodig punten in Almere: 2-2

VOETBAL - FC Emmen heeft het abonnement op gelijkspelen weer teruggevonden. Na een periode met vijf zeges op rij leek 'de vloek' verdwenen, maar inmiddels heeft de ploeg van trainer Dick Lukkien alweer vier wedstrijden gelijk gespeeld en staat de teller op 15.

De liveblog van Almere City FC - FC Emmen

Onnodig was het zeker, want Emmen was in Almere vrijwel negentig minuten lang de bovenliggende partij. Toch mocht de ploeg het zichzelf aanrekenen dat Almere City FC razendsnel op een 2-0 voorsprong kwam. Twee keer slap verdedigen werd fataal. Silvester van der Water en Arsenio Valpoort zorgden in de 16e en 19e minuut voor de treffers. Emmen antwoordde via Mario Bilate, die op randje buitenspel door mocht en beheerst afrondde: 2-1.Bilate kreeg kansen op meer, maar kopte kort na zijn treffer recht in de handen van Almere-doelman Chiel Kramer en kon daarna een scherpe corner van Anco Jansen niet promoveren tot doelpunt.In de vijfde minuut stond Bilate wel aan de basis van de gelijkmaker. Na een individuele actie werd zijn voorzet door Damon Mirani in eigen doel gewerkt: 2-2. Emmen leek erop en erover te gaan, maar bleek niet voor het eerst dit seizoen niet effectief genoeg. De eindpass ontbrak en ook de overtuiging, waardoor na het laatste fluitsignaal de teleurstelling overheerste.Later meer...