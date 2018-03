Deel dit artikel:











Scheidsrechter bepalend in gelijkspel Achilles 1894 tegen Silvolde Doelpuntenmaker en pechvogel Matthijs Hensens (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Achilles 1894 heeft in de Zondag Hoofdklasse A een voorsprong van twee goals niet kunnen omzetten in drie punten. De ploeg van trainer Paul Weerman zag in de slotminuut van de officiële speeltijd directe concurrent Silvolde op gelijke hoogte komen en ging met een eindstand van 2-2 van het veld. De scheidsrechter speelde een bepalende rol in de wedstrijd.

Voorsprong

In de eerste helft van de wedstrijd werd niet veel gescoord, maar vlak voor rust kreeg Achilles 1894 een penalty toebedeeld en mocht Matthijs Hensens achter de bal plaats nemen. Hensens plaatste de bal vakkundig in de rechterhoek en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong.



Vlak na rust maakt Silvolde bijna de gelijkmaker, maar de bal raakt de lat en Achilles komt goed weg. Niet veel later is het David Modderman die de Asser ploeg naar een 2-0 voorsprong schiet waarmee hij het vooruitzicht op de winst vergroot.



Hoofdtrainer Paul Weerman was dan ook zeer te spreken over het eerste uur van zijn ploeg. "We hadden de wedstrijd in het eerste uur volledig onder controle en hadden de betere ploeg. We hadden iets meer druk kunnen zetten om die 3-0 te maken, maar niets leek erop dat Silvolde zo terug in de wedstrijd zou komen."



Scheidsrechter

In de 78e minuut kantelt de wedstrijd nadat de scheidsrechter de bal op de stip legt voor Silvolde. Jael Krosse maakt hieruit de aansluitingstreffer voor de bezoekers. De beslissing van de scheidsrechter werd aan beide kanten van het veld met verbazing ontvangen.



"Ik kon vanaf 100 meter afstand wel zien dat de actie een meter buiten het strafschopgebied was en dat de spelers elkaar niet raakten. Zelfs vanuit de begeleiding van Silvolde werd ik hierin bijgestaan. Een fotograaf van hen had het zelfs duidelijk op beeld," geeft Weerman aan. "Door deze strafschop komt Silvolde wel terug in de wedstrijd en ruiken ze dat er misschien wat te halen valt."



Achilles delft daarna het onderspit en Silvolde creëert meer kansen. Wout Blasman profiteert in de slotfase van de slordige verdediging bij Achilles en tikt de gelijkmaker binnen. Dit is ook de eindstand, waardoor de twee ploegen die al op gelijke aantal punten in de stand stonden geen verschil konden maken. "Dit resultaat is wel te weiden aan de scheidsrechter," sluit Weerman af.



Knieblessure Hensens

Achilles werd ook benadeeld door het uitvallen van Matthijs Hensens. De spits en doelpunten maker van de 1-0 verstapte zich in een actie en moest geblesseerd aan zijn knie het veld verlaten. "Het is nog niet bekend hoe hij er aan toe is, maar ik vrees voor een gescheurde kruisband," geeft Weerman aan. "Als dat zo is staat er minimaal negen maanden herstel voor, wat betekent dat we de laatste tien wedstrijden zonder hem moeten doen. Dat wordt wel een gemis."