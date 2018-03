Deel dit artikel:











Nieuw Buinen doet laatste plaats over aan FC Assen Nieuw Buinen op weg naar winst tegen FC Assen (foto: RTV Drenthe - Ger Hensen)

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft een zeer belangrijke zege geboekt in de kelder van de 1e klasse F. Op eigen veld werd de degradatiekraker tegen FC Assen met 5-2 gewonnen. Roy Hooiveld was de grote man door vier keer te scoren.

Voor Nieuw Buinen is het de eerste overwinning in ruim vier maanden. Door de teleurstellende reeks was de ploeg van trainer Herman Scherpen de afgelopen periode afgegleden naar de laatste plaats. Dankzij de driepunter tegen Assen heeft Nieuw Buinen de rode lantaarn nu overgedragen aan de directe concurrent.



Uitstekende start

De thuisclub beleefde een uitstekende start tegen de provinciegenoot. Frank Schijff brak de ban in de negende minuut, waarna Hooiveld de score na een kwartier verdubbelde. Assen verzekerde zich diep in de eerste helft van de aansluitingstreffer. Alessandro Hut was de doelpuntenmaker.



Kort na de pauze sloegen zowel Nieuw Buinen als Assen een keer toe, via respectievelijk Hooiveld en Hut: 3-2. In het restant van de tweede helft stelde de oranje brigade de winst veilig dankzij de derde en vierde goal van de middag van Hooiveld. Vooral zijn laatste treffer (een boogbal over de keeper) was een fraaie.