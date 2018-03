Deel dit artikel:











Ramen ex-raadslid Ripassa uit Emmen besmeurd met poep Ripassa heeft melding gemaakt bij de politie (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - De ramen van het huis van voormalig raadslid Raymond Ripassa uit Emmen zijn besmeurd met eieren, koffie en poep. Ripassa is naar de politie gestapt.

De inwoner en voormalig voorzitter van de wijk Angelslo ontdekte de viezigheid vrijdagochtend. "Ik deed de gordijnen open en zag het. Het was echt veel. Dan sta je wel even helemaal versteld", reageert hij.



Oud-politicus

"Mijn vrouw vroeg meteen: 'Zijn ze het weer niet met je eens?'" De oud-politicus, die van 2002 tot 2009 voor de VVD in de gemeenteraad zat, steekt zijn mening meestal niet onder stoelen of banken. Hij reageert bijvoorbeeld geregeld online en via social media op actuele kwesties.



"Ik uit nog wel eens scherpe kritiek", zegt de Emmenaar. Dat leverde hem in de tijd dat hij nog in de politiek zat al een keer een met poep en zand besmeurde auto op.



Melding bij de politie

Nadat hij vrijdagochtend zijn vieze ramen ontdekte, stapte hij naar de politie. "Ik heb er melding van gemaakt. Als er weer iets gebeurt, hoef ik maar te bellen of ze komen hier naartoe. Aangifte doen, kan niet, want er is op dit moment geen verdachte in beeld", legt Ripassa uit.