Alcides profiteert optimaal van halve misstap Hoogeveen

VOETBAL - In de 1e klasse F heeft Alcides uit Meppel met winst op GVAV goede zaken gedaan voor het kampioenschap. Daarnaast profiteerden de Meppelers van nieuw puntenverlies van naaste concurrent Hoogeveen, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen GRC Groningen.

vv Emmen speelde met 2-2 gelijk tegen Bergum en Rolder Boys pakte weer een punt in de strijd tegen degradatie. In Rolde bleef het 0-0 tegen WVV.Alcides heeft 43 punten en Hoogeveen volgt op 38, maar Alcdes heeft wel twee duels meer gespeeld. Onderin is FC Assen de nieuwe hekkensluiter, met 16 punten. Nieuw Buinen en LAC Frisia staan op 17 punten, terwijl Rolder Boys 18 punten heeft vergaard.Alcides heeft met een 2-4 overwinning tegen GVAV goede zaken gedaan voor het kampioenschap. De ploeg uit Meppel kwam op voorsprong door doelpunten van Martin van 't Ende, Wahid Shimeri en Ryan Luyckx. De vierde treffer kwam uit een eigen doelpunt bij GVAV. Bij de tegenpartij maakte Sander van Remmen het eerste doelpunt en in de laatste minuut maakte Tjeerd Andries Andringa de tweede, maar dat was te weinig tegen het sterke Alcides. Door het puntenverlies van Hoogeveen staan de Meppelers nog steviger aan de leiding.[tweet:https://twitter.com/vv_GAVC/status/977932120084623361​]Marco Hartman opent het bal al na vijf minuten en zet Hoogeveen op voorsprong. Bij de Groningers trekt Erwin Alt de score gelijk en na de rust scoort hij ook de 2-1 in het voordeel van de Groningers. Nog geen twee minuten later maakt Marco Hartman de gelijkmaker en sleept hij een punt uit vuur tegen de nummer negen in de stand. Hoogeveen staat nu echter wel vijf punten achter op AlcidesAls nummer drie in de stand zou Emmen niet veel moeite moeten hebben met het als tiende geklasseerde Bergum. De club uit Emmen begint dan ook sterk en komt al in de zesde minuut van de wedstrijd op voorsprong door een eigen doelpunt van de bezoekers. Tien minuten voor rust schiet Justus Boomsma Bergum weer op gelijke hoogte. Na de rust komt Bergum zelfs op voorsprong door een doelpunt van Steffen Kempe. Lang duurt de vreugde niet, want nagenoeg in de dezelfde minuut scoort Patrick Eberhard voor Emmen de gelijkmaker en de eindstand van 2-2.Bij Rolder Boys tegen WVV eindigde de wedstrijd in een doelpuntloos gelijkspel. De thuisploeg uit Rolde hield goed stand tegen de nummer vier in de stand en creëerde zelfs kansen waarmee de ploeg uit Winschoten onder druk kon worden gezet. Aan beide kanten bleef het net echter schoon en kregen beide ploegen een punt toebedeeld.