Andrea Deelstra Nederlands kampioen halve marathon in Venlo Andrea Deelstra (foto: Archief RTV Drenthe - Andries Ophof)

HARDLOPEN - Andrea Deelstra heeft in Venlo de Nederlandse titel op de halve marathon gepakt. De 33-jarige loopster uit Dwingeloo was in een tijd van 1.13.58 de snelste Nederlandse achter de Keniaanse winnares Nancy Jepkosgei Kiprop.

Voor Deelstra is het dit jaar al de tweede titel nadat ze eerder dit jaar al kampioen op de cross werd. Bij de mannen ging de titel naar Bart van Nunen uit Arnhem.