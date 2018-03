Deel dit artikel:











Dalfsen - CEC gestaakt wegens blessure scheidsrechter Duel Dalfsen - CEC werd vanmiddag gestaakt

VOETBAL - In de 3e klasse C is het duel tussen koploper Dalfsen en CEC vanmiddag gestaakt. Na 45 minuten wed het duel gestaakt weges een hamstringblessure van scheidsrechter Jansen.





Bekijk hier: De uitzending van Onze Club



De ploeg uit Overijssel kan dus nog niet 3 punten aan het totaal toevoegen en blijft dus staan op 40 punten uit 15 duels. Achtervolger Dalen deed wat het doen moest, door met 5-1 te winnen van EMMS. Het verschil tussen Dalfsen en Dalen is 8 punten, maar Dalen heeft wel twee duels minder gespeeld.



