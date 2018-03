Assense (13) naar finale Prinses Christina Concours

ASSEN - De 13-jarige Dominque Seelen uit Assen gaat naar de finale van het Prinses Christina Concours. De jonge Asser violiste won vanmiddag in Groningen de tweede prijs in de categorie 12 tot en met 15 jaar tijdens de noordelijke voorronde in Groningen.

Het jaarlijkse concours is erop gericht jongeren tussen de 12 en 19 jaar kennis te laten maken met onder meer klassieke muziek en jazz. Ook is het bedoeld om talentontwikkeling te stimuleren.De landelijke finale is dit jaar op 21 april in Den Haag. Seelen is de enige Drentse die daaraan mag meedoen. In 2013 won zij op 9-jarige leeftijd al het Haydn Muziek Festival in Groningen.Er was nog wel een andere Drent die een prijs pakte: de 17-jarige tenortrombonist Arjan Linker uit Nieuw-Amsterdam won een aanmoedigingsprijs. Linker was op Nieuwjaarsdag nog met een eigen compositie te zien tijdens het Nieuwjaarsconcert op NPO2.In 2016 won hij de Drentse Talentprijs Cultuur . Hij componeerde al eens een stuk voor het Metropole Orkest.